Operação Dinastia em Esteio acaba com esquema familiar de venda de drogas

Por Gabriella Rocha*

Ação especial contra crime organizado começou nesta sexta-feira (22), com a intenção de cumprir 28 ordens judiciais, sendo 14 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de prisão preventiva – entre essas, uma de um menor de idade. A investigação da Polícia Civil de Esteio, município à 20 quilômetros da capital gaúcha, ganhou o nome de “Operação Dinastia” e demandou o trabalho de três delegados (Clarissa Demartini, Mario Souza e André Sperotto) durante seis meses. Apenas hoje, oito pessoas foram presas. Também foram apreendidas drogas, munições e objetos relacionados ao tráfico.

As apurações demonstraram que a organização criminosa de tráfico de drogas foi assumida por uma mulher após a saída do marido do comando do crime. Daí o nome “Dinastia”: os negócios são comandados pela família da suspeita, que ainda não foi encontrada. O grupo repassava drogas no município de Esteio, no bairro Vila Pedreira, e também para a região metropolitana de Porto Alegre. Além do esquema “tradicional” de venda de drogas e demais crimes correlatos, eles distribuíam a substância através de entregas por aplicativos de transporte. Também existem indícios de distribuição de armas e munições para a equipe.

A Polícia investiga um possível esquema de lavagem de dinheiro, através do acompanhamento de movimentações em contas bancárias, onde o dinheiro do crime era escondido. O diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana de Canoas/RS, Mario Souza, chamou a atenção para o modelo utilizado para as entregas: “Com a ação de hoje, essas situações dos motoristas serão objeto de aprofundamento das investigações”.

