O HSVP (Hospital São Vicente de Paulo) da cidade de Passo Fundo, situada no Norte do Estado, diante da Operação Efeito Colateral, que foi desencadeada pela PF (Polícia Federal) em Passo Fundo e em outras cidades do Rio Grande do Sul, comunica nesta terça-feira que está colaborando com a autoridade para que seja amplamente esclarecida a situação.

