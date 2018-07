A Operação Esforço Integrado, ação que mobilizou cerca de 3,5 mil servidores em 11 Estados, chegou ao final registrando a marca de 97 prisões no Estado – unidade da federação que apresentou a melhor produtividade. Os trabalhos contaram com a participação de 11 instituições e visaram especialmente ao combate de crimes transnacionais, com foco na atuação em regiões de fronteira.

