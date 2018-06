Operação em quatro comunidades no Rio resultou em 16 presos

Forças de segurança realizaram operação em quatro comunidades da Zona Sul do Rio de Janeiro neste sábado (9). São elas: Rocinha, Vidigal, Chácara do Céu e Parque da Cidade. A ação envolveu cerco, estabilização da área e remoção de barricadas. Mais de mil agentes participaram da ação, de acordo com o CML (Comando Militar do Leste). No meio da tarde, os militares deixaram a região.

O general Braga Netto, interventor na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, supervisionou pessoalmente parte da ação na Rocinha. A operação contou com mil militares do Exército, 300 policiais civis e 300 homens da PM (Polícia Militar), além de cerca de 20 homens da Polícia Federal. Outros 3 mil militares do Exército participaram das ações da Cidade de Deus e da Praça Seca.

Segundo balanço divulgado às 14h15min pelo porta-voz do CML, coronel Carlos Cinelli, 16 pessoas foram presas na Rocinha – 8 em flagrante e 8 por mandados. Um dos detidos foi Ronaldo Azevedo Oliveira da Cunha, conhecido como RD. Ele é acusado de matar um policial militar em 2012 na comunidade. Munição e drogas também foram apreendidas, mas, até a tarde, nenhuma arma.

Um forte tiroteio foi ouvido na Rocinha no começo da ação. Moradores também relataram helicópteros no entorno. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a autoestrada Lagoa-Barra foi interditada nos dois sentidos às 6h, para ação das forças de segurança. A via foi reaberta às 7h44min.

Por volta das 8h22min, mais tiros foram ouvidos. Moradoras que tentavam pegar ônibus em frente à comunidade foram obrigadas a se abaixar para se proteger dos disparos. “Eu estou acostumada. Isso é todo dia, não para. Alguém tem que fazer alguma coisa, a gente precisa trabalhar. Não temos mais vida normal aqui dentro”, afirmou uma moradora, agachada.

A Polícia Militar trabalhou no bloqueio de possíveis rotas de fuga de criminosos. A Polícia Civil realizou a checagem de antecedentes criminais e cumpriu mandados judiciais. A Polícia Federal também foi nas comunidades. As Forças Armadas contaram com o apoio de veículos blindados, helicópteros e equipamentos pesados, como escavadeiras, para liberar as ruas.

Esta foi a primeira ação das Forças Armadas na Rocinha desde o começo da intervenção, em fevereiro. Foi também a primeira vez que a Polícia Federal participou de uma ação em parceria com os militares na mesma área desde o começo do processo de intervenção na segurança pública do Rio.

Outras ações

Por meio das redes sociais, a Polícia Militar também divulgou balanços de outras ações realizadas neste sábado (9). Em Macaé, foram apreendidos três fuzis, drogas, granada e rádio transmissor nas comunidades das Malvinas. Já em Angra dos Reis, na comunidade de Sapinhatuba, foram presos dois homens. Um deles é apontado como chefe do tráfico na região. Com o outro, foi encontrado uma pistola, carregadores, munições e 178 pinos de cocaína.

Em São Gonçalo, na Região Metropolitana, um fuzil foi apreendido na comunidade da Linha. Um suspeito foi morto na ação e dois policiais foram feridos, mas passam bem. Foram recuperadas 19 motocicletas roubadas e apreendidas três pistolas e drogas.

