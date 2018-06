Operação Fallen contra o tráfico de drogas prendeu três pessoas em Panambi

Na manhã deste sábado (23), a Polícia Civil cumpriu oito mandados de busca e apreensão no município de Panambi, em combate ao tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio. Foram presos em flagrante três indivíduos, dois por tráfico de drogas e um por posse irregular de arma de fogo.

Durante as diligências, foram apreendidos objetos eletrônicos sem procedência, drogas, armas, balanças de precisão e dinheiro. A operação contou com a participação de 20 policiais civis e 39 policiais militares do 39º BPM.

Gramado

Na tarde de sexta-feira (22), a Delegacia de Polícia de Gramado, na Serra Gaúcha, prendeu em flagrante, três homens por tráfico de drogas e associação para o tráfico e apreendeu um adolescente. Na ocasião, os policiais monitoravam a residência alvo da investigação, constatando a movimentação de chegada de drogas para venda durante o final de semana.

Então, abordaram um veículo VW/Gol, que havia chegado em frente a casa, quando foram detidos dois dos investigados e apreendida uma porção de cocaína com cerca de 50 gramas, que fracionada renderia cerca de 100 porções.

Na sequência, na casa, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foi preso o terceiro investigado. Em seu poder foi apreendido um tijolo de maconha com cerca de 100 gramas. Na residência ainda foi apreendido o adolescente, bem como foram localizados mais dois tijolos de maconha, pesando 60 gramas ao todo, além de balança de precisão e petrechos para fracionar e embalar a droga. Celulares , dinheiro e objetos sem procedência também foram apreendidos.

Segundo informações, as prisões decorreram de investigações pretéritas, nas quais ficou evidenciada a atuação dos investigados no tráfico de drogas, agindo sob comando de associação criminosa da região metropolitana. Foi apurado que o movimento era intenso no local e que as drogas seriam fracionadas para serem vendidas neste final de semana.

