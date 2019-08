Operação Faroeste Caboclo combate tráfico de drogas em Santa Bárbara do Sul

Na manhã desta sexta-feira (16), a Polícia Civil deflagrou a Operação Faroeste Caboclo, com o objetivo de combater o tráfico de drogas em Santa Bárbara do Sul. A ação conta com apoio da Brigada Militar (BM), do Exército Brasileiro e da Polícia Rodoviária Federal e da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe).

Ao todo, estão sendo cumpridos 17 mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão em Santa Bárbara do Sul, Carazinho, Passo Fundo, Palmeira das Missões, Panambi e Cruz Alta. Até o momento, 10 pessoas foram presas.

