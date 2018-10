O suprimento de energia foi considerado normal em todo o período do segundo turno das eleições, informou o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). Uma operação especial desde a noite de sábado até a manhã dessa segunda-feira evitou a eventual queda no Sistema Interligado Nacional. Iniciativa similar ocorreu no primeiro turno e deve se repetir durante o Enem, no próximo fim-de-semana.

