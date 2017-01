Operação Golfinho dá dicas de segurança

Com inicio em 17 de dezembro de 2016 a 47ª Operação Golfinho registra até o seu 15º dia (31/12) 143 salvamentos, sendo que o balneário com maior número de salvamentos registrado até o momento foi Torres, no litoral norte.O CBMRS orienta para que os veranistas atentem para as cores da bandeira, indicativa das condições do mar; ficarem próximos as guaritas onde tenha salva-vidas; evitarem ingerir bebida alcoólica antes de entrar no mar, rio, lagoa, piscina e etc.; manterem atenção constante nas crianças.

