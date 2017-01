Operação Golfinho divulga balanço parcial, já com 335 salvamentos até agora. Capão da Canoa é o balneário com maior ocorrência

Foto: Jackson Ciceri Praia da Cal em Torres. Foto: Jackson Ciceri Somente no Litoral Norte, foram cem salvamentos até o dia 1º de janeiro. (Foto: Jackson Ciceri/ o Sul) Mais de mil salva-vidas integrarão postos de salvamento. (Foto: BM-RS/Divulgação) Foto: Jackson Ciceri

No transcorrer dos primeiros vinte dias da 47ª Operação Golfinho, a qual iniciou no dia 17/12/2016, foram registrados 335 salvamentos, com uma média de 17 salvamentos por dia, abaixo da média diária dos últimos 10 anos que totaliza 22 salvamentos diários. A praia com maior índice de ocorrências é o Balneário de Capão da Canoa com 43 salvamentos, a qual conta também com o maior índice de salvamentos por guarita juntamente com Magistério no Balneário Pinhal, ambas com registro de 11 salvamentos desde o inicio da Operação Golfinho.