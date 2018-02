Operação Golfinho divulga resultado das ações do verão 2018 até o momento

A Brigada Militar divulgou na última sexta-feira (09) os dados da Operação Golfinho 2018 do dia 16 de dezembro de 2017 até o 31 de janeiro de 2018. Os guarda-vidas do CBMRS (Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul) realizaram 350 salvamentos, o que significa uma queda de 66,73% em relação a operação anterior. A maior incidência foi registrada na praia de Torres, no Litoral Norte gaúcho, somando 99 casos. Nenhum óbito por afogamento foi registrado até o momento, isso porque o número de intervenções preventivas na beira das praias também cresceu 84,22%.

A Brigada Militar, que está presente nas praias do litoral gaúcho, de norte a sul, também apresenta números positivos em relação à temporada de verão 2017. O roubo de veículos, muito frequente nesta época do ano, baixou 12%, registrando apenas 77 casos nesta 48º Operação Golfinho. Os roubos à residência apresenta queda ainda maior, chegando aos 36%. Foram 88 casos em 2017 e agora são apenas 55. Os furtos e arrombamentos em estabelecimentos comerciais também teve redução de 20%.

A apreensão de cocaína está em segundo lugar entre os números divulgados pela BM nesta 48º Operação Golfinho. Os registros são de um aumento de 59% de droga confiscada. Isso representa quase o dobro da última temporada, de 1.271, cresceu para 2.030 quilos de cocaína apreendidos. As munições lideram a lista, pois teve um crescimento de 262%. De 346, o total subiu para 1.254. Não para por aí. As armas de fogo de 83, foram confiscadas 104, 25% a mais do que em 2017.

Quanto ao número de prisões, o percentual segue bem parecido com o do ano passado, já que foram efetuadas 2.501 prisões até o último dia de janeiro de 2018, sendo que o total de 2017 foram 2.538 prisões. Com isso, houve uma queda de 1,5%.

A Polícia Civil que também está presente no litoral com suas operações, realizou 162 ações neste ano. Foram 256 prisões efetuadas, envolvendo 1.234 policiais e 391 viaturas empregadas. A SUSEPE (Superintendência dos Serviços Penitenciários) registrou um aumento de 5,4% no efetivo carcerário na Penitenciária Modulada Estadual de Osório e crescimento de 27,3% do efetivo carcerário no Presídio Estadual Feminino de Torres.

Os números da 48ª Operação Golfinho foram divulgados na última sexta-feira (09) em Capão da Canoa durante coletiva realizada na Câmara de Vereadores da cidade. (Marysol Cooper/ O Sul)

Deixe seu comentário: