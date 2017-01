OperaÃ§Ã£o Golfinho jÃ¡ realizou quase 300 salvamentos nesta temporada

Com inicio em 17 de dezembro de 2016 a 47 Operação Golfinho registra até o seu 16 dia (01/01/17) 266 salvamentos, sendo que o balneario com maior número de salvamentos registrados até o momento é Torres, no litoral norte. A 47 Operação Golfinho conta com efetivo de 1049 salva-vidas militares e civis, distribuidos em 329 postos de salvamentos em todo litoral norte, sul e águas internas do RS. Até a segunda quinzena de janeiro, uma turma de 29 candidatos a salva-vidas civis temporários estarão concluindo a segunda a parte do processo seletivo. Até o momento houve 5 óbitos em locais balneáveis, onde não havia posto de salva-vidas instalado, e 5 óbitos em locais não balneáveis.

