OperaÃ§Ã£o Golfinho prende 1,5 mil e apreende 19 kg de drogas em um mÃªs

A 47ª Operação Golfinho da Brigada Militar divulgou balanço de um mês de atividades durante o veraneio. Desde o seu início em 17 de dezembro de 2016, a polícia prendeu 1.513 pessoas e apreendeu 56 armas de fogo. Também foram capturados 15,5 quilos de maconha, 1,2 quilo de cocaína e 2,3 quilos de crack. Tradicional nos balneários de água doce e salgada, a operação aumenta o policiamento ostensivo e o combate à criminalidade nos meses de verão.

Também foram fiscalizados 62.520 veículos, sendo 14.720 autuados e 1.346 recolhidos por cometimento de infrações e outras irregularidades. Ainda foram recuperados outros 92 veículos em situação de furto ou roubo.

Além do policiamento tradicional, em viaturas (carros e motos) e a pé, a BM reforçou o serviço com efetivo em bicicletas, as quatro Bases Móveis Comunitárias e o apoio das aeronaves do Batalhão de Aviação. Este último é solicitado tanto para policiamento aéreo quanto para suporte em salvamentos aquáticos.

Segundo o comandante regional de Policiamento Ostensivo do Litoral, coronel Rogério Maciel da Silva, a tecnologia também está a serviço da corporação em diversas cidades litorâneas. “No Centro de Atlântida, por exemplo, será instalada uma plataforma de observação elevada, com atendimento 24 horas. Ao todo, 16 câmeras vão monitorar a região. O equipamento pode substituir até seis policiais a pé de forma preventiva”, explicou.

Redução em ocorrências

Em relação ao mesmo período do ano passado, a Brigada Militar alcançou redução de 41% nas ocorrências de furto em veículo, 63% de casos de porte ilegal de arma, 18% nos roubos a pedestres e 12,5% de redução nos casos de tráfico de drogas. Também chama a atenção a diminuição de 194% nos casos de infração pelo artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata sobre embriaguez. No mesmo período de 2016, foram registrados 17 casos, e neste ano, já foram autuados 50 condutores.

