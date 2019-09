Operação investiga conexão entre doleiros que atuam no Brasil, Uruguai e Paraguai

A Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, investiga os crimes de operação de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem de capitais e organização criminosa. Cerca de 80 policiais federais e oito servidores da Receita Federal cumprem 16 mandados de busca e apreensão nos municípios gaúchos de Porto Alegre (4), Novo Hamburgo (1) e Santana do Livramento (6), e em Ariquemes (5), no estado de Rondônia.

As investigações foram iniciadas em 2018 e buscavam a conexão de uma rede de doleiros que atuam em Porto Alegre, Santana do Livramento, na região da Campanha, Rivera, no Uruguai, e Ciudad del Este, no Paraguai. A investigação identificou que esse grupo mantinha parceria cambial conhecida como “dólar-cabo” para a prática da lavagem de dinheiro de diversas atividades criminosas no Brasil e no Exterior, inclusive com a utilização de madeireiras da Região Norte do país.

A partir das informações coletadas com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a Polícia Federal e a Receita Federal buscam identificar a origem e o volume de recursos ilícitos transacionados pelos investigados, que tiveram movimentação financeira de mais de R$1 bilhão entre os anos de 2015 e 2019.