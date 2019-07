Operação Labirinto: Polícia Civil apura seis casos de homicídios em Viamão

Durante manhã desta terça-feira (9), a Delegacia de Homicídios de Viamão realiza uma ação em conjunto com a Polícia Civil em Viamão, com o objetivo de reunir indícios relacionados a seis casos de homicídio que aconteceram em uma única região do município. Ao todo, estão sendo cumpridas 15 ordens judiciais de busca e apreensão em Viamão, Alvorada, Gravataí e Porto Alegre.

Mais de 70 policiais, em 19 viaturas, estão envolvidos nas buscas. A operação conta com o apoio de outras Delegacias da 1ª DPRM, com sede em Gravataí, e de Delegacias da 2ª DPRM, com sede em Canoas. Oito suspeitos são investigados por pertencerem a um grupo criminoso e possuírem participação nos casos de homicídio.

