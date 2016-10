Operação Lava-Jato amplia a sua equipe de investigadores

Apesar de a Lava-Jato já ter completado 30 meses e ter apontado à Justiça que já desvendou a maior parte do esquema de corrupção na Petrobras, a equipe da força-tarefa de delegados da Polícia Federal e de procuradores do Ministério Público Federal que atuam na operação ainda está crescendo. Os reforços mais recentes aumentaram a presença feminina entre os investigadores.

Segundo as autoridades, é necessário trazer mais profissionais para a operação porque ainda há uma enorme quantidade de material a ser analisado após o cumprimento de 654 medidas de busca e apreensão nas 35 fases da Lava-Jato.

Além do volume que inclui milhares de documentos, e-mails, mensagens de texto de celular e arquivos de computador, o exame de parte do acervo requer conhecimentos técnicos especializados, o que leva as chefias das instituições a buscarem profissionais com perfis específicos para determinadas tarefas.

A direção da PF já autorizou a convocação de três novos delegados para atuar na operação, e eles deverão ser integrados ao trabalho nas próximas semanas. Com o acréscimo, a força-tarefa da PF passará a contar com 63 policiais federais, entre delegados, peritos e agentes.

Um dos novos integrantes já foi escolhido: é o delegado Jacob Guilherme de Melo, atual chefe da Delegacia de Combate à Corrupção no Estado do Acre. Os nomes dos outros dois delegados a serem incorporados à equipe deverão ser definidos nos próximos dias. Em julho deste ano, o grupo já havia aumentado com a chegada de mais dez agentes da PF.

De acordo com o delegado Mauricio Moscardi, um dos coordenadores da equipe da PF em Curitiba, “ainda há uma demanda represada de fases anteriores da Lava-Jato que justificam o aumento do efetivo”.

“Muitas mídias arrecadadas possuem um rico material probatório e devem ser analisadas com máxima urgência para que se possa extrair conhecimento de inteligência”, afirmou. A indicação do delegado Melo para atuar no grupo da PF em Curitiba é um exemplo da busca por profissionais com conhecimentos específicos, segundo Moscardi.

O coordenador da Lava-Jato disse que o delegado já trabalhou no mercado financeiro e a chegada dele poderá agilizar as investigações relativas às operações mais sofisticadas do esquema de corrupção na estatal brasileira de petróleo. (Folhapress)

