Operação Lava Jato devolve R$ 424,9 milhões para a Petrobras

Em cerimônia, realizada nesta quinta-feira (25), em Curitiba, a força-tarefa da Operação Lava Jato devolveu R$ 424,9 milhões para a Petrobras. A informação é do Ministério Público Federal, que afirmou que o valor foi depositado diretamente para a estatal.

Do total devolvido, R$ 313 milhões fazem parte de uma parcela do acordo de leniência do Grupo Technip; R$ 44,8 milhões são do acordo de leniência da Camargo Corrêa; e R$ 67 milhões são de renúncias voluntárias de três condenados.

No âmbito jurídico, os acordos de leniência são feitos para que o acusado colabore fornecendo informações para a investigação. De acordo com o coordenador da força-tarefa, procurador Deltan Dallagnol, a atuação das instituições é fundamental para o combate à corrupção, e esses acordos dão mais segurança jurídica para que as pessoas e as empresas possam cooperar.

