Operação Lava-Jato revelou “corrupção sistêmica”, diz juiz Sérgio Moro em palestra nos EUA

O juiz federal Sérgio Moro disse nesta sexta-feira (08), em uma palestra para estudantes brasileiros nos Estados Unidos, que a Operação Lava-Jato revelou um quadro de “corrupção sistêmica”. “A corrupção não se torna um comportamento desviado, mas uma prática comum. Sistêmico nos assusta”, declarou.

Moro afirmou que não há como varrer problemas para debaixo do tapete. “Se não enfrentarmos os problemas, teremos que encontrá-los novamente daqui a alguns anos e talvez em uma escala maior.” Segundo o juiz, é necessário fazer com que as instituições funcionem.

“Tem que se deixar claro que a Justiça é diferente da política. Não posso ficar pensando no impacto político. Se a decisão tem um impacto político é decorrente da investigação de crimes políticos. Um juiz não pode decidir em relação ao impacto político. Muitas vezes, meu trabalho é erroneamente julgado. Eu julgo e decido pedidos que vem da defesa, Ministério Público, polícia. Eu não acerto todas, eu posso cometer erros, mas eu sempre decido conforme a lei. Não posso levar em conta questões políticas, partidárias. A melhor forma de tratar é transparência”, declarou.

Moro disse que a Operação Lava-Jato “tem sofrido ataques severos” e que uma “reação do sistema político” pode impedir que o Brasil consiga “ganhos institucionais duradouros”. Moro fez referência à Operação Mãos Limpas, que combateu a máfia na Itália nos anos 90 e atingiu os dois principais partidos do país. O juiz lembrou que a Mãos Limpas começou em 1992 com a prisão de um dirigente em Milão e logo cresceu, com a prisão de 800 pessoas nos dois primeiros anos.

“Apesar de toda a intensidade da Mãos Limpas, ela não refletiu em ganhos institucionais duradouros devido a leis que afetaram o trabalho da Justiça. Houve reação política que minimizou os efeitos daquilo. É evidente que não há de se culpar os magistrados. O grande problema foi a reação política. Falando com risco de cometer equívocos, a democracia italiana não foi forte suficiente.” Moro falou por cerca de uma hora e, depois, respondeu a perguntas da plateia. Ele disse que não mencionaria personagens envolvidos na Lava-Jato por haver casos ainda em julgamento. (AG)

