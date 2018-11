Operação nacional contra o tráfico de drogas dentro e fora das escolas tem mais de 450 detidos

A operação Anjos da Lei, realizada por agentes da Polícia Civil e do Ministério da Segurança Pública, prendeu 370 pessoas – entre elas 137 em flagrante – e apreendeu 85 adolescentes em uma ação nacional para coibir o tráfico de drogas nas proximidades e no interior de 51 escolas públicas e privadas de todo o País. Com isso, o número de detidos chegou a 455 nesta terça-feira (13), primeiro dia da operação.

Também foram recolhidos pelo menos R$ 95 mil, 184 armas e 23 veículos, além de aparelhos eletrônicos. Ao todo, 4,6 mil policiais cumpriram mandados de prisão, busca e apreensão nos 26 Estados e no Distrito Federal. A Operação Anjos da Lei é coordenada pelo ministério em conjunto com o Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil. A ação foi realizada nas proximidades (até 400 metros) de colégios públicos e particulares.

De acordo com o titular da pasta da Segurança, Raul Jugmann, a força-tarefa tem por objetivo é evitar que os jovens sejam cooptados pelo comércio e consumo de entorpecentes. “Sabemos que, infelizmente, o tráfico ronda nossas escolas e os estudantes”, frisou. “E esse tipo de crime busca, sobretudo, levar jovens e estudantes a usarem drogas desde idade tenra.”

Essa foi a quarta operação nacional deflagrada desde maio deste ano pela Polícia Civil, sob coordenação do Susp (Sistema Único de Segurança Pública). Por meio de tal colaboração, agentes de cada unidade da federação atuam sob a chefia do Ministério da Segurança Pública.

A primeira operação, intitulada “Luz da Infância”, teve como foco o combate ao abuso sexual de menores e resultou em 251 prisões. Em agosto, foi a vez da “Cronos”, voltada para os homicídios e cujas prisões chegaram a 3,3 mil. Já na mais recente, a “Midas”, combate os crimes de roubo e latrocínio, com mais de 4 mil prisões durante o mês de setembro.

São Paulo

Em São Paulo, participaram da operação cerca de mil policiais das dez unidades de Deinter (Departamento do Interior), além do Demacro (Departamento da Grande São Paulo) e do Decap (Departamento da Capital). Em Jundiaí, na região de Campinas, aproximadamente 4 mil “pinos” de crack foram apreendidos a cerca de 100 metros de duas escolas. Um homem foi preso em flagrante.

Distrito Federal

E Brasília e cidades-satélites do Distrito Federal, a Polícia Civil prendeu ao menos 30 pessoas entre a noite de segunda-feira e a manhã dessa terça-feira. Além delas, três adolescentes foram apreendidos. Até as 11h, o balanço oficial indicava 30 adultos presos (12 em flagrante e 18 que eram alvos de mandados de prisão), três adolescentes apreendidos (um em flagrante e dois por mandado). Outros 13 mandados de prisão preventiva, um de prisão temporária e dois por sentença condenatória têm o seu cumprimento previsto para as próximas horas.

Já as apreensões totalizaram 3,5 quilos de maconha, 21 unidades de LSD, três veículos e um telefone celular que estavam a serviço desse tipo de crime. Ao todo, 120 policiais civis do Distrito Federal participaram da ação.

