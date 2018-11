Ao menos cinco pessoas morreram durante operação da PM no Complexo do Alemão, no Rio. Ao menos oito homens foram baleados. A ação ocorreu desde a madrugada desta ça (6) nas comunidades do Parque União e Nova Holanda. Segundo a PM, o objetivo da ação era prender criminosos envolvidos na disputa do tráfico de drogas e restabelecer a rotina dos moradores.

