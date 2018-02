Pelo menos seis supostos terroristas do grupo Estado Islâmico morreram nesta segunda-feira (5) em uma operação policial no centro da comarca de Hawija, no Norte do Iraque, antigo reduto da organização jihadista, informou à Agência EFE uma fonte policial. Os extremistas estavam escondidos em várias casas da comarca pertencente à província de Kirkuk.

Deixe seu comentário: