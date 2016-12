OperaÃ§Ã£o Papai Noel tem lanÃ§amento no Centro de Porto Alegre

A Operação Papai Noel teve lançamento, na manhã desta segunda-feira (5), pela Brigada Militar, com atuação do Comando de Policiamento da Capital, no Centro de Porto Alegre. Com foco na área comercial no período de dezembro, a ação ocorre em todos os municípios gaúchos para coibir assaltos ao comércio, a instituições bancárias e a clientes, em períodos de maior incidência desses delitos. As áreas de atuação em Porto Alegre onde haverá reforço policial são Centro Histórico, Azenha, Assis Brasil, Wenceslau Escobar e entorno de shoppings.

Além do efetivo orgânico dos órgãos policiais militares que atuam nestas áreas, haverá participação do Batalhão de Operações Especiais, do Policiamento Montado, dos Pelotões Especiais de Motociclistas.

Os horários de policiamento durante este período serão estendidos, buscando atender todo o horário comercial e o volume de pessoas que circulam nessas regiões para fazer suas compras com maior tranquilidade. A Operação Papai Noel vai até o dia 31 de dezembro.

Para o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Cruz, dezembro é um mês fundamental para o comércio quando as pessoas costumam gastar o dobro em compras. Ele destaca a importância da Operação Papai Noel para a segurança do consumidor e elogia a corporação. “A Brigada Militar está fazendo um bom trabalho com a Operação Avante e, agora, com a Operação Papai Noel, vai coibir os assaltantes, pois vão estar aqui a postos. Tenho certeza que a Brigada vai estar ainda mais presente neste período e de maneira ainda mais efetiva coibindo os assaltos”.

Participaram da solenidade autoridades, oficiais e praças da Brigada Militar.

Comentários