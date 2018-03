Operação para localizar pessoas desaparecidas

A Polícia Civil deflagrou a Operação Regresso em todo o Rio Grande do Sul com o objetivo de localizar pessoas desaparecidas. Ao todo, foram encontrados 668 desaparecidos, do total de 706 ocorrências que foram averiguadas. A ação, que integra as atividades da Semana de Mobilização Nacional para Busca e Defesa da Criança Desaparecida, visa ainda esclarecer as causas dos desaparecimentos.

