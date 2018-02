Operação plena do Complexo Prisional de Canoas começa em março

O Complexo Prisional de Canoas começará a operar com capacidade plena no próximo mês. A garantia foi dada pelo secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, nesta quinta-feira (22). As 2.808 vagas das quatro penitenciárias poderão ser ocupadas a partir da formatura dos 480 novos servidores da Susepe, prevista para a primeira semana de março.

