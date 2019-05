Operação policial prende 21 pessoas ligadas à facção criminosa da capital no Vale do Taquari

Uma ação conjunta entre Polícia Civil, Brigada Militar e Ministério Público prendeu 21 pessoas ligadas à uma facção criminosa de Porto Alegre nas cidades de Encantado, Roca Sales e Muçum. A operação conjunta aconteceu na manhã desta sexta-feira (24). A operação foi batizada de “Casa Pulita” (Casa Limpa).

Foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva. Durante a ação, dois homens foram presos em flagrante. A Polícia apreendeu uma glock 9mm, um carregador caracol e um prolongado de 30 tiros, um revólver calibre 38, munições, celulares e dinheiro.

Mais 130 agentes públicos foram mobilizados para está ação que contou com o comando do capitão Marcos André da Brigada Militar, dos promotores de Encantado André Pedgier, e Daniela Schwab, do promotor de Justiça de Lajeado Carlos Augusto Fiorioli e do titular da Delegacia de Polícia de Encantado, Augusto Cavalheiro Neto.