Operação Renitência cumpre mandados contra homicídios e tráfico de drogas na Vila Nazaré

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira (22) a Operação Renitência, que combate crimes de homicídio e tráfico de drogas na Vila Nazaré, em Porto Alegre. Ao todo, estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva.

A operação teve origem durante investigação de um duplo homicídio ocorrido no interior da vila, quando as vítimas foram atingidas por mais de 100 disparos de arma de fogo em plena luz do dia.

Até o momento, cinco pessoas foram presas. Arma, drogas, balança de precisão e dinheiro também foram apreendidos.

