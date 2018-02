Operação Sem Folia prende oito traficantes que usavam crianças e adolescentes para vender drogas em Osório

A Polícia Civil deflagrou na quinta-feira (08) a Operação Sem Folia para combater o tráfico de drogas em Osório, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão no município. Oito criminosos foram presos e uma adolescente foi apreendida. Drogas, dinheiro, armas e munições foram recolhidos.

Segundo o delegado João Henrique Gomes, as investigações duraram cerca de dois meses. “Os indivíduos são suspeitos de usar crianças e adolescentes para vender drogas na cidade de Osório”, revelou. “Durante a manhã, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos, resultando na apreensão de petecas de cocaína e quatro armas de fogo e na prisão de três pessoas em flagrante por tráfico e posse ilegal de arma de fogo”, contou o delegado.

À tarde, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, resultando na prisão em flagrante de outras cinco pessoas por posse de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, tráfico de drogas e associação para o tráfico majorado, por envolver adolescente, e na apreensão de uma adolescente, por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Foram apreendidas cinco armas de fogo, 165 munições de diversos calibres, inclusive de fuzil, além de 350 gramas de crack, 320 gramas de cocaína, 400 gramas de maconha, uma balança de precisão, anotações do tráfico e mais de R$ 20 mil em dinheiro. Participaram da operação cerca de 30 policiais civis.

Deixe seu comentário: