Operação Tapa-Buracos estará em 136 vias de Porto Alegre nesta semana

Com a intenção de garantir transparência e permitir que a comunidade fiscalize a atuação das equipes da prefeitura, a Smim (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana) divulgou o cronograma desta semana das operações de conservação de vias de Porto Alegre. Serão realizados trabalhos em 129 vias.

Nesta segunda-feira (04), as equipes começarão os trabalhos nos seguintes locais, com serviços de conservação asfáltica e terraplenagem: rua Luiz Afonso, Rua da República, rua Libero Badaró entre nº 41 e 418, rua Irene Rupert nº 35, 60, 69, 79, 99,159 e189, rua Angelo Dourado, avenida.B Bairro Anchieta, rua África do Sul – Condomínio Mariante, rua Zâmbia – Condomínio Mariante, av.José Lutzenberger, Estrada Otávio O. Frasca, rua Emilia Perrone Fernandez, rua Faustino Bareto Fernandes, rua João Locatelli da Silva, rua Alvaro Difini, rua Dr. Osvaldo Gonçalves Cruz, Estrada Barro Vermelho, Acesso M 1, Núcleo Esperança esquina Luiz Zanella, Acesso G2, Núcleo Esperança esquina Luiz Zanella, rua Monte Carlo, Acesso do Mario, Estrada das Quirinas, Estrada São Caetano, Beco Paraíso e Estrada da Taquara.

“A divulgação dos trabalhos é um compromisso dessa gestão para dar transparência a essas ações, diz o titular da Smim, Elizandro Sabino.

Financiamento

Em outra ação para recuperar vias que estão deterioradas, a prefeitura está realizando obras com recursos da CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina. No total, o financiamento vai permitir a requalificação de 44 quilômetros em 38 trechos de vias da cidade que serão recuperados. O investimento é de R$ 29.213.924,73.

Equipes

A tabela abaixo mostra a operação distribuída por equipes de trabalho: Centro, Norte, Leste, Seção Sul, Caf Região Centro e Caf Região Norte. As obras de conservação podem sofrer modificações devido ao clima ou ao surgimento de outros serviços de urgência.