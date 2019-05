Operação Tio Patinhas já identificou mais de 8 mil declarações incoerentes no Imposto de Renda

O primeiro dia de ação da operação contra fraude no Imposto de Renda na região serrana do Rio Grande do Sul emitiu mais de 800 declarações incoerentes. Apenas nesta quarta-feira (29), a fiscalização identificou 8.617 pessoas físicas que precisarão comprovar os valores declarados no imposto de renda. Neste grupo, estão pessoas que registraram possuir mais de R$1 milhão em espécie. Também serão intimados indivíduos que alegaram ter quantias inferiores em dinheiro, mas chegando a R$100 mil. Para o auditor fiscal coordenador da operação, existe grande possibilidade destes valores serem fictícios.

A Receita Federal deu o nome de “Operação Tio Patinhas”, em alusão ao personagem da Disney que guardava dinheiro em um caixa-forte, em casa, e não em um banco. Aqueles que não conseguirem comprovar os recursos, terão que retificar a declaração de imposto de renda. Kiyoshi D’Avila Matsuda, responsável pela operação, acredita que haverá um alto índice de retificação de declaração. O auditor relembra que, aos que não retificarem os valores ou comprovarem a existência do dinheiro, serão multados no imposto de renda. As multas variam entre 75% e 225%, fora a representação fiscal para fins penais no Ministério Público.

Operação Tio Patinhas em números:

