O secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, apresenta, nesta quinta-feira (8), um balanço das atividades da Operação Verão e entrega novos quadriciclos para o Corpo de Bombeiros Militar do Litoral Norte e Sul. A apresentação do balanço acontecerá às 9h, na Câmara de Vereadores de Capão da Canoa. Já a cerimônia de entrega dos quadriciclos será às 11h, no Largo Baronda.

