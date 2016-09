Operação Viagem Segura de Independência funcionará durante todo o feriado

A Operação Viagem Segura de Independência funcionará durante o feriado inteiro, com início da madrugada desta quarta-feira (7). No ano passado, foram quatro dias de feriadão, com registro de 29 vítimas fatais, considerando as que morreram até 30 dias depois do acidente (média de 7,3 vítimas fatais/dia). Em 2014, em três dias, morreram 26 pessoas (média de 8,7 vítimas fatais/dia).

De 2007 a 2015, o Detran-RS constatou que o maior volume de mortes nos feriados de Independência acontece nos dias intermediários do feriado. Quase 70% das mortes ocorrem em rodovias. As BRs 386 e 116 e as RSs 324 e 239 foram as vias que mais registraram vítimas fatais.

Megablitz

Nesta terça-feira (6), ocorrerá megablitz e ação educativa na Estação Rodoviária de Porto Alegre. Durante as ações, somam-se os esforços da Polícia Civil e dos agentes da Balada Segura, que farão ação educativa no local para alertar usuários sobre a importância de utilizar o cinto de segurança nos ônibus.

As 61 edições da Operação Viagem Segura no Rio Grande do Sul contabilizam mais de 4,4 milhões de veículos fiscalizados e 130,8 mil testes de etilômetro. Foram registradas 701,6 mil infrações, sendo 13,8 mil autuações por embriaguez. A fiscalização recolheu 70,5 mil veículos e 18,6 mil CNHs.

