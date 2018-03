Operadora Oi busca parceiros no RS: Companhia vai em busca de parcerias para ampliar em 35% o número de franquias no Estado

A aprovação do plano de recuperação judicial da Oi no final e dezembro/2017 deu novo fôlego aos investimentos na companhia o que a tornou mais atraente a entrada de novos investidores internacionais, como os chineses e a concorrência. Com o alívio financeiro na maior concessionária do país, os quase 63 milhões de clientes da tele devem ser beneficiados com a esperada melhoria na qualidade dos serviços e atendimento. O diretor de Mercado da Oi na Região Sul, Giovani da Silva, comemora com resiliência e espera tornar a companhia mais atrativa para novos investidores regionais, como é o caso de abertura de novas franquias no estado que conta com 5 milhões de clientes da Oi:

“Temos 70 franquias no Estado, entre Agex, Franquia de Alto Valor, Franquia Simples e Oi Atende”, aponta ele, ao definir a atuação da Oi Atende. “A Oi Atende é uma loja de multisserviços da companhia com prioridade na prestação e serviços. Nela é possível obter atendimento de solicitações, habilitação de linha (móvel e fixo), desbloqueio de aparelhos Oi e outros serviços. E ainda facilita a vida dos clientes como segunda via de faturas, informações sobre contas e venda de todos os produtos convergentes da Oi (telefonia fixa, móvel, internet e OiTV)”.

Hoje, são 10 lojas localizadas nas principais cidades gaúchas como Porto Alegre (2), Canoas, Caxias, Gravataí, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul e Santa Maria. Já temos projetos para expandir mais duas novas Oi Atende em Alvorada e no bairro Cavalhada, em Porto Alegre.

Quanto ao crescimento esperado para este ano no número de franquias no Estado, ele comenta que a Operadora espera expandir em 35% o número de franquias no RS em 2018. “Cidades que não temos presença física são as prioridades, mas precisamos de parceria para fazer acontecer”.

Por isso mesmo, a Oi está prospectando novos franqueados em diversas cidades gaúchas como Cachoeira do Sul, Sapucaia do Sul, Torres e Viamão.

“O Rio Grande do Sul está bem à frente de SC e PR no número de franquias da Oi. Temos 70 franquias no RS, 26 em SC e 35 no PR. Tínhamos 53 franquias em dezembro de 2016, foi um crescimento de 33% em um ano. Reforçamos as gerências regionais por DDD (principalmente no interior) e multiplicamos agentes de prospecção de franquias”.

Franqueados

Com um dos melhores retornos de investimento do mercado e uma marca entre as mais importantes do país, presente em todo território nacional, “a Oi oferece aos franqueados métodos e processos consolidados, gestão e suporte profissionais e amplo programa de treinamentos. Franqueados e colaboradores passam por avaliações periódicas e o franqueado é bonificado de acordo com o desempenho da sua empresa e do seu time” . Comercialmente, o carro-chefe da companhia para atrair um novo investidor no mercado de varejo está focado na estratégia de vendas e evolução do portfólio dos serviços onde a Oi tem como carro chefe o produto convergente “Oi Total”, o combo da Oi que agrega móvel, banda larga, TV por assinatura e fixo. “Tudo isso através de uma única conta e também atendimento integrado. A contratação do pós-pago dentro do combo Oi Total pode gerar uma economia de até 28% ao consumidor, sendo o melhor custo x benefício do mercado”, afirma Giovani.

