Operadora Oi cria convergência no atendimento dos mercados Empresarial e Varejo em suas 37 lojas no RS

A Oi está ampliando os seus canais de vendas para o mercado Empresarial – PMEs – ao passar a oferecer planos e ofertas para esse segmento em suas lojas do Varejo. A companhia quer oferecer maior comodidade e atendimento dedicado aos pequenos e médios empreendedores ao disponibilizar o seu portfolio em suas 812 lojas espalhadas pelo país. Na Região Sul, a Oi conta com 92 lojas, sendo 37 delas no Rio Grande do Sul. Para ampliar esse atendimento convergente a Oi está prospectando neste momento 10 novos franqueados no Rio Grande do Sul: Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Canoas, Caxias do Sul, Carazinho, Erechim, Porto Alegre, Sapucaia do Sul, Torres e Viamão.

O diretor de Varejo da Oi na Região Sul, Giovani da Silva (foto), ressalta a ampliação no atendimento aos diversos consumidores como estratégica para a companhia: “Continuamos investindo no mercado gaúcho que é estratégico para a Oi. Temos as melhores ofertas do mercado e a novas lojas são essenciais para chegar aos nossos clientes sejam pessoas físicas, pequenos e médios empreendedores, nas diversas regiões do estado”. Com previsão de expansão de 30% no número de lojas no estado para 2018, a companhia prepara inauguração ainda neste mês da nova loja em Passo Fundo (Rua Moron, 1449 – centro) e tem estratégias de venda focada na evolução do portfólio do serviços onde a Oi tem como carro chefe o produto convergente “Oi Total”, o combo da Oi que agrega móvel, banda larga, TV por assinatura e fixo.

Com 1,2 milhão de clientes PMEs, a estratégia da Oi é desenvolver soluções que atendam exclusivamente o setor com foco permanente na melhoria da experiência e da qualidade dos serviços. A companhia vem evoluindo o seu portfolio Oi Mais Empresas, que oferece planos de telefonia móvel e fixa e banda larga com valor fixo mensal na conta, funcionalidade que gera atratividade entre os empreendedores por fornecer maior previsibilidade para o fluxo de caixa. E mais, os planos pós-pago na telefonia móvel, além do custo mensal já definido, possuem minutos ilimitados para qualquer operadora do Brasil e opção de ofertas com descontos progressivos, ou seja, quanto mais linhas adquire o cliente PME mais barato fica o plano.

“A nossa estratégia é criar sinergia com o canal de varejo. Identificamos que o cliente PME pode adquirir um plano para o seu pequeno negócio quando for resolver algo para ele pessoalmente, na pessoa física. É mais uma opção que estamos oferecendo, além das franquias empresariais, vendas pelo app, televendas e porta a porta. Todos os vendedores das lojas Oi estão capacitados para oferecer o melhor serviço e atendimento a esse público”, afirma Giovani.



O Rio Grande do Sul vem se mantendo nos últimos anos como o terceiro Estado em que a Oi mais investe no Brasil. Em 2017 foram mais de R$ 300 milhões em investimentos ao longo do ano e no 1º trimestre de 2018 já foram R$ 62,2 milhões investidos, o que representa um crescimento de 3% em comparação ao mesmo período do ano passado. A companhia aumentou em 166% o número de cidades com cobertura 4G em 2017 e agora oferece o serviço em 48 novas cidades. O estado do RS é um mercado estratégico para a companhia, que conta com mais de 3,8 milhões de clientes. Com uma base de mais de 1,18 milhão de clientes, a Oi é líder de mercado na telefonia fixa. Na telefonia móvel, a Oi é a operadora que mais cresceu no 1T18 no DDD 54 onde é líder no pré-pago e conta no estado com 2 milhões de clientes na telefonia móvel. No mercado de banda larga a Oi conta com 479 mil clientes e 27% de market share. Já a Oi TV é o grande destaque comercial pois é a operadora de TV por assinatura que registra o maior crescimento no mercado nos últimos 12 meses. No Rio Grande do Sul, o destaque foi a ascensão da Oi ao terceiro lugar em market share, ultrapassando a concorrência no mês de março com 15,1 mil novos clientes nos últimos 12 meses e chegando a 100 mil em junho.

