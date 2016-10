Operadora Oi quer ofertar a melhor experiência para os clientes

A operadora Oi já investiu neste primeiro semestre no RS cerca de 146 milhões de reais, que representam 18% de acréscimo em relação aos investimentos realizados no mesmo período de 2015. Este montante traduz alguns dos esforços da companhia, centrados em oferecer ao cliente a melhor experiência. O diretor de Mercado Varejo da Oi na Região Sul, Giovani da Silva, explica que o objetivo é a satisfação do cliente e seu bom relacionamento com a empresa. Neste viés, estão incluídas as lojas físicas, hoje chegando a 75 no RS, sendo 57 franqueadas, 11 pontos de atendimento e sete lojas próprias. A mais nova delas acaba de ser inaugurada em Bagé, onde a Operadora detém expressiva base de assinantes, representando 36% do market share do pré-pago. Uma loja própria também foi inaugurada recentemente em Pelotas. Em Canoas outras duas unidades igualmente foram abertas, consideradas lojas conceito pelo lay-out e ambientação que oferecem. Exigências que a Operadora estende aos mercados de Santa Catarina e do Paraná, como esclarece o diretor de Mercado para a Região Sul, Giovani da Silva, ao enfatizar que são pontos comerciais modernos, atraentes e confortáveis, regados a uma variedade de ofertas de produtos a fim de atender as demandas dos consumidores em relação às telefonias fixa e móvel, TV e banda larga, envoltas em pacotes de alta tecnologia, impostos pela própria competitividade do segmento.

Fidelizar o cliente através da inovação e do pioneirismo vem sendo a meta traçada pela Operadora e os exemplos passam pelo plano Oi Livre que já conta com a adesão de mais de 800 mil clientes somente no RS, segundo dados do primeiro semestre deste ano. No País, já somam 15 milhões de clientes atraídos pelo pré-pago de melhor benefício do mercado, com tarifa única para ligações para qualquer operadora. “Fomos pioneiros no lançamento deste plano”, diz o diretor. “Com isso, damos liberdade de escolha ao cliente para fazer o melhor uso de seu plano. O lançamento do Oi Livre representou uma quebra de conceito, resultando em crescimento para a companhia”.

Além disso, a Oi detém a maior cobertura de WiFi do País, com mais de 2 milhões de hot spots, superior inclusive às redes de 3G e 4G. Mas não fica nisso, a Oi TV obteve um crescimento este ano de 3,4%. “Fomos os únicos a crescer neste setor de televisão por assinatura”, diz Giovani da Silva. O segredo? Ofertar preços competitivos, conteúdo e tecnologia “O cliente monta seu plano de acordo com o seu perfil de consumo, sua capacidade de investimento. Este é um dos nossos diferenciais, que promove o empoderamento do cliente, com liberdade de escolha”.

Como resultado, a Operadora que já foi líder em reclamações junto à Anatel, caiu para a terceira posição neste ranking, “uma evolução que reflete as entregas que vem promovendo, sobretudo com relação à abertura de lojas”, com interatividade e proximidade com os clientes, embaladas pela qualidade do atendimento, auditado também pelo órgão fiscalizador. “Temos um padrão de atendimento, tabulado por um sistema interno de treinamento permanente”. O quadro hoje da Operadora é de 800 funcionários em todo o País.

Comentários