Opinião Produtora apresenta maior proposta para concessão do Auditório Araújo Vianna

Foi definida nesta terça-feira (24) a empresa vencedora do edital de concessão para uso parcial do auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre.A maior proposta foi dada pela empresa 6 Pro Eventos Empresariais, administrada pela Opinião Produtora, que ofereceu R$ 6,1 milhões para a gestão do local. Se não houver recursos nos próximos cinco dias, a empresa estará apta a administrar o Araújo Vianna e o Teatro de Câmara Túlio Piva.

A concessão será válida pelos próximos dez anos a partir da assinatura do contrato, e a empresa vencedora deverá investir R$ 4,4 milhões em reformas no Teatro de Câmara e R$ 2,36 milhões no Araújo Vianna. A empresa vencedora da concorrência poderá explorar o auditório por 10 anos, reservando 30 datas por ano para eventos realizados pela prefeitura, em calendário a ser decidido em comum acordo entre a permissionária e a prefeitura. Na concessão do Teatro de Câmara, também por 10 anos, cada parte terá direito a 50% das datas. Nenhum dos espaços poderá ser usado para eventos político-partidários, sindicais e cultos religiosos.

Deixe seu comentário: