Opinião recebe Cícero em show de lançamento de trabalho

Cícero, considerado um dos principais expoentes da nova geração da música brasileira, irá subir novamente ao palco do Opinião, no dia 10 de março, para fazer o show de lançamento do seu quarto trabalho de estúdio, chamado “Cícero & Albatroz”. Deixando a melancolia dos álbuns anteriores de lado e fazendo uma espécie de “análise urbana” nessa sua nova empreitada artística, o cantor e compositor carioca mostrará ao vivo, diante dos seus calorosos fãs gaúchos, um inédito conjunto de composições, ricas em detalhes e construídas, pela primeira vez na sua carreira, longe da sua casa e ao lado de outras renomadas figuras do cenário alternativo carioca.

Disponível na íntegra no Youtube e também em todas as plataformas digitais, “Cícero & Albatroz” despontou, no final de 2017, com o clipe do seu primeiro single, “A Cidade”.

A composição, parceria com o produtor nova-iorquino Victor Rice e cujo vídeo já conta com mais de 600 mil visualizações, dividirá espaço com várias outras novidades, como as caprichadas “À Deriva”, “A Ilha”, “A Grande Onda” e “A Rua Mais Deserta”. Como não poderia ser diferente, os clássicos mais antigos, que vão de “Tempo de Pipa” a “Capim-Limão”, também ganharão destaque no repertório da sua apresentação.

Cícero

Após três álbuns muito bem recebidos pela crítica e pelo público, chamados “Canções de Apartamento” (2011), “Sábado” (2013) e “A Praia” (2015), o cantor e compositor Cícero está de volta com um quarto disco de inéditas, intitulado “Cícero & Albatroz”. O registro, cujas composições encontraram na personalidade de cada músico envolvido com o projeto um novo olhar, aproximou Cícero de integrantes de outros grupos famosos do cenário carioca, como Baleia e Ventre.

Ao contrário de seus trabalhos anteriores, em que Cícero produziu tudo praticamente em casa, gravando e editando sozinho as suas ideias, “Cícero & Albatroz” ganhou vida em ensaios e em conversas. “Aurora N° 1”, título da música que anuncia o disco com “a luz de um novo dia”, vai criando lugares, assim como “A Ilha”, “Não se Vá” e “À Deriva”.

Já “A Cidade”, parceria de Cícero com o produtor nova-iorquino radicado em São Paulo Victor Rice, cria de forma direta uma imagem dos dias atuais nas grandes metrópoles. O seu arranjo, que soa como buzinas desencontradas, cruza com a cadência de um samba. “A Cidade” também foi a primeira faixa a ganhar um clipe, que bateu 400 mil visualizações em apenas uma semana.

O lado B do disco começa com a leve e confessional “Velho Sitio”. Sitio sem acento mesmo, sinônimo de lugar, como no português lusitano. E assim como na poética portuguesa, a letra em clara dicção constata, frente ao ouvinte, o escritor.

Após dizer o que entendeu até aqui, Cícero cria em “A Rua Mais Deserta” e em “A Grande Onda” um realismo fantástico – que não é mais tão fantástico – nos dias atuais. “Os postes a luzir” dos moleques que cheiram solvente ou a ilusão dos anfetamínicos pintam, de lados opostos, o mesmo quadro. Já a seguinte, “Aquele Adeus”, se apresenta como uma daquelas músicas que existiu desde sempre. A função no mundo de uma canção assim é elevar o emocional ao íntimo indispensável sobre amar. “Um arco” encerra os pouco mais de trinta minutos do disco com o verso emblemático “não vá deixar sair seu lugar de ti”.

Gravado no antigo estúdio 304, por onde passaram artistas como Gilberto Gil, O Rappa, Los Hermanos, Lenine e boa parte da produção recente da música brasileira, o quarto disco de Cícero traz uma sonoridade expansiva e rica em detalhes, dando um passo a frente em sua obra ao mesmo tempo que afirma sua forma de pensar música. Seguindo na contínua busca que marca sua obra, “Cícero & Albatroz” é uma nova abordagem para sua música, um novo resultado artístico que, dessa vez, foi construído por muitas mãos.

Serviço

Show Cícero

Onde: Opinião (Rua José do Patrocínio, 834)

Quando: 10 de março, sábado, a partir das 20h

Abertura da casa: 18h30min

Classificação: 14 anos

