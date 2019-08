Opinión Latina traz a cultura latina para Porto Alegre

Neste sábado (31), o Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), bairro Cidade Baixa, será palco de uma autêntica “noche caribeña”: OPINIÓN LATINA, “la más grande fiesta latina” de Porto Alegre. O evento tem por objetivo difundir a cultura latina na capital gaúcha.

Os shows ficarão por conta das bandas COMPAZ, que apresenta um mix de salsa, bachata, cumbia, rumba e flamenco, e LOS GURIZES MALOS com muito reggaeton, pop e rock latino. E as atrações internacionais, DJ SANTACRUZ (Peru) e DJ MARGARITA (Cuba), tocarão as músicas que embalam as grandes festas do caribe.

Ainda haverá performances de bailadores (grupo de bailarinos especializados em ritmos latinos e performances com música ao vivo), “cuerda” de candombe, carnavales (bonecos gigantes dos carnavais de Cuba e Puerto Rico), tequileros (mariachis caracterizados a rigor, com shots e garrafas de tequila), latin make up (maquiagens de caveiras mexicanas e pinturas afro) e muito mais.

Os ingressos estão à venda no Tablado Andaluz, Loja Verse, Multisom e Sympla.

Confira as atrações principais