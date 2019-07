Oportunidades de Emprego: Sine Municipal oferece vagas nesta quarta-feira

O Sine Municipal de Porto Alegre está disponibilizando 125 vagas de emprego para a população. As demandas seguirão, nesta quarta-feira (17), até serem preenchidas. Para retirar as cartas de encaminhamento, que são limitadas, é preciso ir em qualquer agência Sine ou baixar o aplicativo Sine Fácil – disponível no Google Play.

Entre as oportunidades oferecidas, a maior demanda é para vendedor de serviços, com 21 postos. Em segundo lugar, estão seis vagas para consultor de vendas. Desde a semana passada, a oferta de vagas está sendo divulgada diariamente, para melhorar o atendimento aos cidadãos.

Os interessados podem procurar a unidade (esquina das avenidas Sepúlveda e Mauá) das 8h às 17h, com carteira de trabalho e comprovante de residência.

Deixe seu comentário: