Oportunidades do Delivery será tema de seminário do SEBRAE, em Porto Alegre

Atualmente, cerca de 37% dos consumidores acham que estão pedindo mais comida online do que nos últimos dois anos. Além disso, 45% deles estão pedindo uma variedade maior de opções de comida, segundo o levantamento da Technomic, realizado em 2018. Atentos a esse segmento que está cada vez mais em expansão, o Sebrae RS está organizando o seminário “Como Aproveitar as Oportunidades do Delivery”, que acontecerá no dia 14 de agosto, às 15h, no Espaço Sebrae de Negócios (Av. Salgado Filho, 135), em Porto Alegre. As inscrições podem ser feitas pelo link http://bit.ly/SeminarioDelivery.

“O evento apresentará aos proprietários de bares, restaurantes e interessados, as tendências sobre o setor de alimentos e bebidas, oportunidades de aumento de vendas, quando se utiliza plataforma de delivery e com apresentação de ‘cases de sucesso’, entre outros”, comenta a técnica de Atendimento do Sebrae RS, Giovana Renata Vanzella.

Programação completa:

15h – Credenciamento

15h20 – Abertura Sebrae

15h25 – Palestra ifood – Delivery – Implantação e Gestão

16h – Case ifood – Pampa Burger

16h15 – Palestra Delivery Center – Canais de Vendas e de Distribuição

16h45 – Case Delivery Center

17h – Case Tokyo Sushi

17h15 – Apresentação do Programa Sebrae de Desenvolvimento na Alimentação

17h45 – Encerramento

