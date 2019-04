O partido governista AKP, do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, venceu na maioria das cidades da Turquia nas eleições para prefeito, organizadas no domingo (31). Ele, no entanto, sofreu um grande revés ao perder a prefeitura de Ancara, justamente a capital do país. Em Ancara, o candidato do partido de oposição CHP, Mansur Yavas, saiu vitorioso com 51% dos votos.