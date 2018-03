Oposição quer cassar presidente do Peru

Nos próximos dias, o Congresso Nacional do Peru decidirá se aceita debater a moção de vacância apresentada na quinta-feira para destituir o presidente do país, Pedro Pablo Kuczynski, suspeito de irregularidades com a construtora brasileira Odebrecht. O pedido foi apresentado por parlamentares da oposição, que acusam Kuczynski de “incapacidade moral permanente”.

