O candidato de oposição à presidência da Venezuela, Henri Falcón, denunciou um ataque do qual foi alvo durante um ato político em Caracas. Segundo ele, houve múltiplos furtos e agressões, das quais o caso mais preocupante foi o do deputado Teodoro Campo, ferido com uma pancada na cabeça pouco antes do final da manifestação e que permanece sob observação em um hospital.

