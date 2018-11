O principal líder da oposição de Camarões, Maurice Kamto, foi preso nesta terça-feira (6) com mais 22 militantes do seu partido por preparar um protesto contra a posse de Paul Biya, que começou hoje o sétimo mandato como presidente. Ele foi solto pouco tempo depois. Kamto foi o segundo colocado no pleito.

