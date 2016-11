Orçamento do Estado prevê receita de R$ 62,7 bi em 2017

Com 44 emendas, os deputados estaduais aprovaram ontem o orçamento do Estado para 2017, que estima uma receita total de R$ 62,739 bilhões. O relator, deputado Marlon Santos (PDT), produziu um documento realista, comparando receita e despesa previstas e estimando para o ano que vem um déficit de cerca de R$ 2,9 bilhões.

Homenagem a Germano Bonow

A informação é do guru dos vereadores de Porto Alegre, o veterano Reginaldo Pujol (DEM): “Está em tramitação na Câmara, projeto de minha autoria concedendo o Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre a Germano Mostardeiro Bonow. Trata-se do ex-secretário da Saúde, deputado estadual, deputado federal e homem público que atuou em diversas outras áreas”.

O futuro de Perondi

Vice-líder do governo na Câmara, mas posicionado hoje como um dos parlamentares mais próximos do presidente Michel Temer, o deputado gaúcho Darcísio Perondi tem sido procurado por lideranças gaúchas na busca de solução de diversos problemas regionais. A capacidade de solução destes casos, somada à facilidade de articulação política, tem feito de Perondi um dos nomes com os quais o PMDB poderá disputar uma das duas vagas ao Senado em 2018.

Santini aprova Comissão Especial da segurança

Já calejados por CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito) que serviram apenas para a brilhatura momentânea de alguns deputados, ou para massacrar reputações, os deputados optaram ontem por fazer uma escolha. Ao invés da CPI da Segurança Pública defendida pela Ordem dos Advogados do Brasil, aprovaram, com 44 votos, a proposta do deputado Ronaldo Santini (PTB) que cria Comissão Especial da Segurança Pública.

Saldo dos “protestos pacíficos”.

Não foi diferente, ontem em Brasília, daquilo que se viu em Porto Alegre em diversas oportunidades. Os chamados “protestos pacíficos” tiveram agressões violentas a policiais com pedras e outros instrumentos, ataque a prédios públicos e queima de veículos.

Possivelmente sejam estes os melhores argumentos dos manifestantes para se contrapor à proposta de limite dos gastos públicos votada pelo Senado. Ontem, os grupos que defendem a violência tentaram invadir o Congresso em Brasília. Em Porto alegre, outra manifestação violenta tentou invadir a Assembleia Legislativa.

Deputado diz que Sartori já obteve R$ 19,5 bi com ajustes

Um levantamento feito pelo deputado estadual Jeferson Fernandes (PT) estima que o total obtido com as diversas medidas de contenção do governador José Ivo Sartori chega a R$ 19,5 bilhões. Explica que o valor resulta da soma decorrente da economia gerada pela adoção de medidas “como o aumento do ICMS, cobrado do consumidor; a venda da folha de pagamento dos servidores para o Banrisul; a antecipação de créditos presumidos da General Motors; o recente acordo judicial com a montadora Ford, pela desistência da instalação da fábrica no RS, que rendeu R$ 216 milhões; o parcelamento da dívida do Estado com a União; e o congelamento dos salários”.

Comentários