Orçamento do governo federal prevê mais de R$ 4 bilhões à vantagens para militares em 2020

O projeto do Orçamento Federal de 2020 destina R$ 4,7 bilhões à criação de vantagens para a carreira militar. O valor contrasta com o aperto geral em serviços públicos, custeios e investimentos. O benefício faz parte da reforma previdenciária das Forças Armadas. Os valores de 2020 ainda não estão claros, porque grande parte deles depende de autorização especial do Congresso em razão do atual descumprimento da regra constitucional que impede de fazer dívidas para pagar compromissos cotidianos da administração. Entretanto, o gasto adicional com as carreiras das Forças Armadas está presente em um anexo sobre encargos com contratações e reajustes salariais. A iniciativa foi do Executivo Federal.

Vale lembrar que o orçamento do governo para 2020 prevê uma queda de 54% nos recursos destinados ao apoio à infraestrutura para a educação básica, se comparada à proposta apresentada em 2018 para o orçamento desde ano. A concessão de bolsas de apoio à educação básica em 2020 também teve recuo: 43% a menos do que o previsto para 2019. As estimativas são as mais baixas das últimas quatro propostas orçamentárias do Ministério da Educação (MEC).

Deixe seu comentário: