Porto Alegre recebe nesta semana nomes importantes para a história do Orçamento Participativo. Convidados nacionais e internacionais participam do Seminário Internacional 30 anos do Orçamento Participativo, evento realizado pela prefeitura, de quarta, 21, a sábado, 24 em diversos pontos da Capital, como BRDE, Câmara Municipal e Cinemateca Capitólio.

