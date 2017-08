Ordem de evacuação é dada após rompimento de dique ao sul de Houston, nos EUA

Um dique se rompeu em Columbia Lakes, no condado de Brazoria, ao sul de Houston, e as autoridades deram ordem de evacuação do local. Além de casas e rodovias submersas, grandes represas correm o risco de transbordar na região após inundações causadas pela passagem da tempestade Harvey no estado do Texas.

Em Houston, mais de 3,5 mil pessoas foram resgatadas até agora. O nível das chuvas atinge recorde contínuo no território americano, excluindo o Havaí, chegando a 125,3 centímetros. Diante dos estragos ainda imensuráveis, o presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania chegaram à cidade nesta terça-feira.

Em sua conta do Twitter, o condado de Brazoria publicou a notícia do rompimento e clamou à população que deixassem a região: “O dique em Columbia Lakes se rompeu!!”, declarou o governo local. “Saiam agora!”. (AG)

