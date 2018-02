Ordem de início das obras do Cais Mauá

Os 176 diretores de escolas de Porto Alegre com início de ano letivo marcado para esta segunda (26) estiveram reunidos no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari nesta sexta (23). O evento marcou o início dos trabalhos em 2018 e contou com a participação de diretores de departamentos da Secretaria da Educação, que explanaram sobre as determinações previstas para o ano.

