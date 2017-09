A assinatura da ordem de início das obras da pista localizada na margem direita do Arroio Cavalhada, da avenida do Parque, ocorreu na terça-feira, às 10h, próximo ao Mirante do Dmae (avenida Diário de Notícias), no bairro Cristal. A obra, que faz parte do Programa Integrado Socioambiental, terá extensão de 700 metros e fará a ligação entre as avenidas Diário de Notícias e Icaraí.

Compartilhe

Deixe seu comentário: