Ordem de prisão preventiva de Rafael Correa

A Corte Nacional de Justiça do Equador aceitou nesta terça (3) o pedido da Procuradoria-Geral do país para solicitar à Interpol a prisão e a extradição do ex-presidente Rafael Correa, após ele não cumprir uma medida cautelar para comparecer ao tribunal em Quito na segunda (2). Em vez disso, ele se apresentou à representação diplomática equatoriana em Bruxelas, já que vive lá desde maio.