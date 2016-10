Organização das Nações Unidas aceita petição de Lula contra Moro

Advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgaram nesta quarta-feira (26) uma nota afirmando que o Acnudh, Alto Comissariado da ONU (Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos), aceitou, preliminarmente, uma petição que afirma que o petista teve seus direitos humanos violados pelo juiz federal Sergio Moro, responsável por processos da Operação Lava Jato na primeira instância.

Ainda segundo a nota, o governo brasileiro foi intimado a apresentar “informações ou observações relevantes” sobre o caso em até dois meses.

Entre as violações apontadas pela petição movida pela defesa de Lula estão a condução coercitiva à qual ele foi submetido em março deste ano, a divulgação de gravações de conversas telefônicas nas quais Lula, seus familiares e funcionários do Instituto Lula apareciam e a suposta antecipação de “juízo de valor” por parte de Moro em relação a Lula antes de um julgamento propriamente dito. A petição foi protocolada pela defesa de Lula em julho deste ano.

“Avançamos mais um passo na proteção das garantias fundamentais do ex-presidente com o registro de nosso comunicado pela ONU. A data é emblemática porque justamente hoje nos encontramos em Boston, para discutir o fenômeno do ‘lawfare’ com especialistas da Universidade de Harvard. É especialmente importante saber que, a partir de agora, a ONU estará acompanhando formalmente as grosseiras violações que estão sendo praticadas diariamente contra Lula no Brasil”, diz a nota assinada

por Cristiano Zanin Martins, um dos advogados do petista.

O Instituto Lula, ONG chefiada pelo ex-presidente, também divulgou uma carta da ONU sobre o caso. A carta divulgada pelo instituto afirma que a petição movida pela defesa do ex-presidente foi “registrada”. O documento também informa que uma cópia da petição foi enviada ao governo brasileiro com o “pedido de que qualquer informação ou observação a respeito do tema da admissibilidade da comunicação” deve ser encaminhada às Nações Unidas em até dois meses.

Para Zanin, Lula está sendo vítima de uma espécie de “lawfare”, ou “arma de guerra”, em que é eleito um inimigo e a lei passa a ser usada ou manipulada contra aquele definido como tal. De acordo com o advogado, a estratégia prevê, entre outras práticas, a “manipulação do sistema legal”, a “promoção da desilusão popular” e a “acusação das ações dos inimigos como imorais e ilegais”- técnicas que, segundo Zanin, estariam sendo empregadas contra Lula e a família.

O recurso de Lula à ONU é mais um na batalha entre a defesa do ex-presidente e o juiz da 13ª Vara de Curitiba. O último dia 10, a defesa de Lula pediu o afastamento do juiz federal e dos procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato dos processos que tramitam contra o petista “por considerar que eles feriram os princípios da moralidade e impessoalidade para se referir a Lula e familiares.”

A assessoria de imprensa de Sergio Moro disse que ele nunca se manifestou antes sobre essa petição de Lula e que não há previsão que ele se manifeste.

